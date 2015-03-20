У Росії затримали екс-нардепа Ради Шепелева - журналіст

17:19, 20 березня 2015
Політика
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Вчора, 19 березня, ввечері у підмосковному селищі Горки у ресторані "Вітерець" співробітниками ФСБ РФ і кримінального розшуку МВС РФ був затриманий депутат ВР України 5 та 6 скликань Олександр Шепелев.

mvs.gov.ua

Шепелев переховується від українського правосуддя після втечі з Київського СІЗО, повідомляє український журналіст Артем Шевченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Журналіст повідомляє, що разом із екс-нардепом був затриманий його двоюрідний брат на прізвище Панченко, який був за кермом автомобіля під час вивезення втікача влітку 2014 з території лікарні швидкої допомоги в Києві, де Шепелев симулював хворобу.

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"Конвоїр Бондаренко, який допоміг втекти Шепелеву поки що перебуває у розшуку Інтерполу і не затриманий. Зараз вирішується питання про обрання санкції про запобіжний захід - екстрадиційний арешт", - сказано також у повідомленні Шевченка.

Журналіст додає, що Шепелев переховувався від правосуддя у підмосковному закритому госпіталі за сприяння відомого російського бізнесмена вірменської національності, президента одного з баскетбольних клубів РФ. Затримали його на підставі міжнародного ордера Інтерполу та запиту правоохоронних органів України.

Раніше УНІАН повідомляв, що МВС оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Шепелева.

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