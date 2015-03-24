Інтерпол припинив розшук Княжицького

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Цей запит Камбоджі оформлений, як нам здалося, з рядом сумнівної інформації. Нами був підготовлений і відправлений запит до Камбоджі та Центрального бюро Інтерполу. Ми отримали відповідь - на час розслідування цієї дивної кострубатості розшук припинено», - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, Інтерпол оголосив у розшук Княжицького за обвинуваченням у згвалтуванні, яке ним нібито було скоєне у 2011 році в Камбоджі.

Княжицький у коментарі УНІАН заявив, що пов'язує появу сфальсифікованої інформації про звинувачення його в згвалтуванні та оголошення в розшук Інтерполом з власною позицією щодо заборони російських серіалів в Україні.

"Я дізнався про це ще раніше, оскільки на мою адресу були погрози пана Кагаловського (колишній власник телеканалу ТВі Костянтин Кагаловський - УНІАН) давно і часто. Він колись був по суті моїм партнером на каналі ТВі, потім між нами виник конфлікт через те, що він є хрещеним сином російського пропагандиста Михайла Леонтьєва, і хотів, щоб Леонтьєв вів передачу на ТВі, я був категорично проти ", - відзначив Княжицький.

Княжицький повідомив, що написав запит до Інтерполу.

"Інтерпол мені відповів, що факт злочину стався 9.09.2011 року, 8.09.2011 року ввечері я почав вести передачу "Вечір з Миколою Княжицьким" у прямому ефірі та закінчив вже 9.09.2011 відповідно".

"І дані прикордонної служби в моєму паспорті свідчать про те, що в цей час, коли нібито було скоєно цей злочин, я був в Україні», - наголосив депутат.