Аваков обіцяє взяти під охорону держпідприємства і порти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

За словами Авакова, він радився з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, як перевести охорону підприємств у більш стабільне русло, в результаті чого була досягнуто домовленості, що МВС на найближчому засіданні уряду вноситиме питання про те, аби охорона стратегічних об'єктів, в яких є частка власності держави, здійснювалася підрозділами Державної служби охорони - міліцією, яка має вогнепальну зброю і може підтримувати порядок.

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«Настав період, коли ми повинні вичерпно контролювати державні активи... Ви найближчим часом побачите значну кількість корпоративних конфліктів, які виникнуть на території морських портів України. Ці конфлікти будуть пов'язані з тим, що МВС ухвалило рішення взяти під охорону периметр портів, де, ми маємо підставу вважати, відбувається значна кількість зловживань з перетином кордонів портів контрабандними вантажами», - сказав Аваков.

За його словами, ухвалено рішення практично скрізь відмовлятися від послуг охоронних приватних компаній, які охороняли ці порти.

«Тут, я сподіваюся, держава отримає і більший контроль, і більшу кількість грошей», - зазначив міністр.