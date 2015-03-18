Аваков заявив, що не чекає проблем у Костянтинівці: "ми захистимо людей від провокації"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Тих негідників, які допустили наїзд на цивільних осіб, затримано і взято під варту. Тих негідників, які намагаються скористатися цим інцидентом для дискредитації української влади, яких ми відокремлюємо від тих людей, які висловили своє невдоволення щодо інциденту, також затримано. І кожен, хто намагатиметься використовувати трагедію, як привід розгойдати ситуацію, дістане жорстку відсіч правоохоронців», - заявив міністр.

За словами Авакова, проблема в тому, що інцидент має місце, суд повинен прийняти рішення, і рішення повинні бути системними, щоб не допускати подібних ситуацій у прифронтовій зоні.

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«Я не чекаю в Костянтинівці проблем. Там присутній начальник міліції, там є режим патрулювання, думаю, ми захистимо людей від провокації», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в Костянтинівці Донецької області сталася аварія за участі бойової машини десанту. 8-річна дівчинка загинула на місці аварії, 38-річна жінка та немовля були госпіталізовані. Після цього в місті відбулися масові заворушення.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що затримали двох українських військових, підозрюваних у скоєнні ДТП, а також на час слідства відсторонили від виконання обов'язків командира їхнього батальйону.