Дніпропетровська область залишиться під впливом Коломойського - експерт

Про це Небоженко сказав у коментарі УНІАН.

«Дніпропетровська область залишиться під впливом Коломойського, тому що за рік сформувалася нова військово-політична Дніпропетровщина, і для того, щоб стати лідером Дніпропетровська, потрібно пройти цей річний шлях», - сказав він.

На думку експерта, ні в кого з політиків «з центру і на місцях» немає такої можливості.

Небоженко зазначив, що Коломойський «пустив глибоке коріння» в соціально-політичну структуру всього південного сходу України і він залишиться одним із провідних політиків Дніпропетровська.

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«Хоче Київ цього чи ні, йому доведеться враховувати позицію Коломойського і в реформах економіки і політики, і в боротьбі з російським агресором. Коломойський все одно залишиться на політичній сцені, незалежно від того, буде він губернатором чи ні», - наголосив експерт.

Водночас він вважає рішення про проведення у Дніпропетровську народного віче «невдалим політтехнологічним рішенням», яким відразу ж скористалися вороги Коломойського.

На думку Небоженка, Дніпропетровськ залишиться форпостом боротьби проти російської агресії. «Дніпропетровськ не хоче повторити долю Луганська і Донецька. За рік це місто виконало головне завдання для України - зупинило російського агресора. Тому робити з Коломойського сепаратиста не вийде», - сказав Небоженко.

Як зазначив експерт, поки що не ясно, що відбувається: чи олігархічні групи на чолі із Дмитром Фірташем, Рінатом Ахметовим та Віктором Пінчуком відбирають власність у Коломойського, чи починається процес націоналізації, тобто те, чого не вийшло у президента РФ Володимира Путіна, який рік тому заявив, що головне завдання влади Росії - націоналізація еліт.

«Я думаю, що все вирішиться 30 квітня, коли суд в Австрії вирішить питання про екстрадицію Фірташа до США або поверне його як переможця Коломойського сюди, в Україну. Я не вважаю, що те, що зараз відбувається, це остаточно, і ми просто не знаємо найважливішого: президент Порошенко - такий самий олігарх, як і інші, і він просто відбирає власність, чи президент Порошенко починає незалежно від свого бажання кампанію з націоналізації, але тоді слідом за Коломойським великі солодкі шматки державі мають повернутися і від Фірташа, і від Ахметова, і від Пінчука», - сказав Небоженко.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня президент Петро Порошенко задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА. За інформацією прес-служби президента, «Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним».

Також прес-служба повідомляє, що «президент зазначив, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на сході України: « ... маємо забезпечити мир, стабільність і спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир і спокій громадян».

В.о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.