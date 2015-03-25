Інтерпол переглядає справу Княжицького
14:04, 25 березня 2015Політика
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Інтерпол переглядає всі деталі звинувачень у зґвалтуванні проти народного депутата України Миколи Княжицького.
Інтерпол заявляє, що переглядає всі деталі звинувачень на адресу Княжицького / Скриншот
В Інтерполі радіо "Свобода" повідомили, що інформацію про розшук Миколи Княжицького, яку зняли з сайту організації 24 березня, "вилучили до завершення перегляду справи".
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Прес-служба депутата заявляла, що інформація про злочин наклепницька і сфальсифікована, бо на час заявленого злочину він був у Києві.
Як повідомляв УНІАН, 24 березня Центральне бюро Інтерполу зняло з розшуку народного депутата Миколу Княжицького до встановлення всіх обставин, які стали причиною звернення правоохоронних органів Камбоджі для його розшуку.
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