Інтерпол переглядає справу Княжицького

В Інтерполі радіо "Свобода" повідомили, що інформацію про розшук Миколи Княжицького, яку зняли з сайту організації 24 березня, "вилучили до завершення перегляду справи".

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Прес-служба депутата заявляла, що інформація про злочин наклепницька і сфальсифікована, бо на час заявленого злочину він був у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Центральне бюро Інтерполу зняло з розшуку народного депутата Миколу Княжицького до встановлення всіх обставин, які стали причиною звернення правоохоронних органів Камбоджі для його розшуку.