Ющенко: країні потрібна легітимна влада

Створення дієвої стійкої коаліції, яка сформує професійний уряд, є першочерговим завданням парламенту - Ющенко

Київ. 15 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що “створення дієвої стійкої коаліції, яка сформує професійний уряд, є першочерговим завданням українського парламенту”.

На цьому Президент наголосив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників, яке було присвячене парламентській кризі.

Водночас, В.ЮЩЕНКО заявив, що його непокоїть вільне трактування Конституції народними депутатами України.

“Цього тижня я звернувся до Верховної Ради з вимогою чітко дотримуватися Конституції України і законів, в першу чергу в питанні формування коаліції і нового уряду.

Мене непокоїть вільне трактування Основного Закону народними обранцями, зокрема щодо подання на прем’єр-міністра. Країні потрібна легітимна влада, і народні депутати мають це усвідомити”, - зокрема, заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що “обурений неспроможністю народних депутатів знайти порозуміння й компроміс. Я стурбований цією затяжною боротьбою особистих інтересів та егоїстичних амбіцій людей, які в першу чергу вирішують сьогодні свої вузькопартійні та особистісні інтереси”, - заявив Президент.