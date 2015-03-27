Сепаратизму в Дніпропетровській області не було і не буде - Коломойський

Про це сказав екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський в ефірі телеканалу «1+1».

Він підкреслив, що «ніхто в особі ворогів України як зовні, так і всередині не зможе вбити клин» розмовами про те, що у зв'язку з відставкою Коломойського і його команди в Дніпропетровській області будуть зроблені кроки для розхитування ситуації.

«Сепаратизму в Дніпропетровську немає, не було і не буде», - підкреслив Коломойський.

Він заявляє, що «Україна єдина, ніхто не збирається відділятися і піднімати якісь заколоти». «Це не припустимо. Ми рік працювали над тим, щоб склеїти все, щоб не було якогось сепаратизму. Ми рухаємося в єдиному напрямку з президентом і з усією країною», - додав він.

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Говорячи про свою відставку, Коломойський сказав, що президент України Петро Порошенко дуже терплячий і компромісний».

«Тому, що якщо б я був на місці Порошенка, то я б губернатора Коломойського звільнив би через 3 місяці, а не через 10 місяців, як я прийняв інавгурацію», - сказав екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За його словами, «це позитивне рішення (йдеться про відставку - УНІАН) і для мене, і для президента».