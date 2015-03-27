Суд над екс-головою ДСНС відбудеться у п'ятницю - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справАрсен Аваков в ефірі телеканалу "1+1", пише Lb.ua.

"На сьогоднішній день Бочковському і Стоєцькому оголошено підозру і всі матеріали передано до суду. Ми вимагаємо арешту для них. Генпрокуратура нас у цьому підтримує. Сподіваємося, що завтра суд прийме відповідне рішення", - сказав Аваков.

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Як повідомлялося, 25 березня Бочковського і його заступника Василя Стоєцького у кайданках вивели прямо із засідання Кабміну. Щодо них порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу - привласнення і розтрата державних коштів. Бочковського звинувачують у закупівлі пального за завищеними цінами у приватних компаній за відкат 15-20%.

Виконуючим обов'язки керівника служби призначено Зоряна Шкіряка, радника голови МВС.