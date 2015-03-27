Уряд хоче посилити відповідальність за корупцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ щодо заходів із протидії корупції.

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"Споглядаючи на останні події, у тому числі рішення судів, коли суди випускають корупціонерів під умовні застави, уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства і до кримінального закону (кодексу) з метою суттєвого посилення і підвищення відповідальності корупціонерів", - сказав він.

Яценюк зауважив, що це робиться в тому числі з метою, "щоб за копійчані застави їх (корупціонерів) не випускали, а потім по всьому світу не шукали".