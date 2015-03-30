Через фіктивні фірми терориста Жиліна було перераховано понад мільярд гривень

Як зазначається у повідомленні на сайті прокуратури Харківської області, прокуратура області розпочала кримінальне провадження за фактом пособництва у привласненні коштів територіальної громади, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокуратурою та Управлінням Служби безпеки України в області проведено фінансово-господарський моніторинг діяльності комунальних підприємств Харківської міської ради. За його результатами встановлено, що Жилін сприяв привласненню коштів, використовуючи реквізити створених ним підприємств з ознаками фіктивності.

Так, лише протягом 2012-2014 років шляхом здійснення безготівкових товарних операцій через 9 фіктивних фірм виведено з легального обігу 100 млн. грн. комунальних підприємств Харкова.

Читайте такожСБУ ліквідувала канал фінансування тероризму на Харківщині і оголосила у розшук лідера "Оплоту" ЖилінаОсновною метою цих операцій було подальше привласнення цих коштів та сприяння в ухиленні від сплати податків іншим суб’єктам реального сектору економіки, зазначили у прокуратурі.

"Загальний же обсяг коштів, перерахованих через підконтрольні Жиліну фірми, за 2 роки склав понад 1 млрд грн", - говориться у повідомленні.

Найближчим часом кримінальне провадження для проведення досудового розслідування буде направлено до УСБУ в області, оскільки службою безпеки вже проводиться досудове розслідування за фактом фінансування тероризму Жиліним (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

В рамках останнього кримінального провадження вказаний громадянин оголошений в розшук.