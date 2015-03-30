Росія не має права вето на членство України в НАТО – Столтенберг

"Якщо хтось захоче бути членом НАТО, це питання, яке повинно вирішуватися 28 союзниками та країною, яка просить про членство. Ніхто інший не має права втручатися чи намагатися накласти вето. Це стосується і Росії”, - заявив генеральний секретар альянсу у понеділок у Брюсселі в рамках засідання Комітету у закордонних справах та підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту. Як передає власний кореспондент УНІАН, ці слова депутати ЄП зустріли оплесками.

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Столтенберг наголосив, що Росія "намагається відновити якогось роду зони впливу, де вони намагаються контролювати сусідів”.

Причому він особливо наголосив на тому, що кожна суверенна країна має право вибирати свій власний шлях, включаючи те, частиною якого "плану механізму безпеки вона хоче бути”.

"І ми повинні поважати такі рішення. Ми ніколи не повинні примушувати (вступати) у будь-якого виду союзи чи організації. Але якщо вони хочуть, тоді це питання між країною-заявником та організацією”, - сказав Столтенберг.

Генсек нагадав про те, що Україна нещодавно оголосила про початок процесу реформ з метою подальшого набуття членства у НАТО. "Вони сказали, що це займе певний час, але справа у тому, що ми зробимо оцінку можливій заявці України таким самим чином, як ми оцінюємо інші заявки. Але до цього ми повернемося тоді, коли вони запросять”, - повідомив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливого конфлікту між Росією та країнами НАТО, Столтенберг заявив, що не бачить безпосередньої загрози. ”Одна із причин, чому ми не бачимо безпосередніх загроз полягає в тому, що НАТО здатне надати надійну оборону. Це є причиною, чому ми збільшуємо готовність наших сил і розвиваємо нові можливості. Це - успіх НАТО”, - наголосив генсек альянсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО вважає Крим частиною України.