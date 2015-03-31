Кремль бачить в Європі моральну загрозу - глава МЗС Нідерландів

Росія має намір підірвати єдність Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс під час виступу у Лайденському університеті, передає Європейська правда.

"Росія має намір підірвати європейську єдність, наприклад, підтримуючи такі антиєвропейські партії, як "Національний фронт" (Франція. - Ред.). Партії, які торгують страхом - той самий підхід, який взяла на озброєння Росія, зображуючи Захід як ворога", - відзначив він.

"Це не тільки говорить щось про ці партії і про Путіна, але також показує, що Кремль бачить в нашій Європі загрозу - економічну, політичну і насамперед моральну", - підкреслив Кундерс.

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За його словами, ЄС повинен одночасно продовжувати чинити тиск на Росію та домагатися політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

"Росія і росіяни - це не наш ворог, але ми не можемо допустити, щоб європейські правила щодо національного суверенітету і застосування сили були порушені в односторонньому порядку", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа має бути єдиною у політиці щодо РФ.