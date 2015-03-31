Меркель вважає, що країни ЄС повинні узгоджувати підхід до Росії

Про це канцлер заявила у Гельсінкі 30 березня після зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Александером Стуббом, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформагентство DPA.

«У нас є бажання співпрацювати разом з Росією, але тільки на основі певних принципів», - зазначила Меркель, маючи на увазі Гельсінські угоди, підписані 40 років тому. Згідно з цими угодами, держави, серед яких і колишній Радянський Союз, взяли на себе зобов’язання щодо недоторканності кордонів, невтручання у внутрішні справи інших держав та поваги до прав людини. Однак РФ поставила під сумнів вільний вибір України, яка частково хоче більше орієнтуватися на Європу, а не на Росію, наголосила канцлер.

Читайте такожТуск, Меркель і Олланд домовилися щодо санкцій проти Росії

«Ми не хочемо вести військове протистояння», - підкреслила Меркель. За її словами, саме тому було вирішено запровадити економічні санкції проти Росії, від яких страждає у тому числі Фінляндія як країна-сусід РФ. Але якщо Євросоюз продовжуватиме діяти спільно, то ефект від санкцій відіб'ється і на Росії, вважає канцлер ФРН.

Своєю чергою, Стубб заявив, що Євросоюз хоче працювати з Росією, а не проти Росії. Він також висловив упевненість, що рішення у цьому питанні буде знайдене.