Порошенко очікує на рішення про безвізовий режим з ЄС на травневому саміті у Ризі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Берліні.

"Дуже важливе рішення, яке там має бути прийнято, це рішення про надання безвізового режиму для України. Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб якісно підготуватися до цього саміту, і розраховуємо на підтримку всіх 28 країн-членів ЄС", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні, що процес лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом буде завершено до Ризького саміту, який відбудеться в травні 2015 року.