Російські спецслужби розгорнули на Донбасі штаби та полігони, теракти відбуваються під їх керівництвом - СБУ

Російські спецслужби розгорнули в Донецькій і Луганській областях свої штаби та керують організацією диверсій і терактів, навчаючи та вербуючи бойовиків.

Про це в інтерв’ю газеті "День" заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Усі терористичні акти, які відбуваються на території України (контрольованій і тимчасово не контрольованій нами), готуються та здійснюються під керівництвом російських спецслужб. Зараз у Луганській і Донецькій областях діють найбільш небезпечні терористичні угруповання, які отримують фінансування і зброю з Росії. Саме вони, використовуючи сучасні міни, так звані приліпали й іншу вибухівку, скоюють теракти на півдні та сході країни. Ми таких кур’єрів і гастролерів затримували і затримуватимемо на території й інших областей України", - сказав Наливайченко.

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За його словами, спецслужби РФ на території Донецької та Луганської областей проводять тренінги і навчання для так званих «міністерств безпеки» "ДНР" і "ЛНР".

"Спецслужби Росії та їхні представники розгорнули штаби в Луганську і Донецьку - вони координують, забезпечують і сприяють навчанню терористів на тимчасово окупованих територіях. Для цього використовуються відповідні полігони. Також спецслужби РФ сприяють у забезпеченні зв’язком терористів, надають їм боєприпаси, російську бронетехніку, тобто переправлення на нашу територію знарядь війни для скоєння злочинів проти людяності. Усе це ми знаємо й документуємо для кримінальної справи проти терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - наголосив голова СБУ.