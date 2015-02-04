СБУ заявляє, що запобігла спробі теракту під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Сьогодні було затримано вантаж величезний зі зброєю, який був прихований поблизу Києва і планувався для використання завтра в Києві”, - сказав Наливайченко.

Він зазначив, що серед вилученого - 10 гранатометів, набої, вибухівка.

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Наливайченко не виключив, що знайдена зброя змогла б бути використана для інсценування провокацій у центрі Києва, оскільки завтра Верховна Рада планує розгляд питання про визнання терористичними організаціями так званих «ДНР» і «ЛНР».

Наливайченко зазначив, що також затримано групу осіб, серед організаторів якої - офіцер Генштабу ЗСУ.

Водночас Українська правда зазначає, що, за словами Наливайченка, готувався теракт біля Верховної Ради під час розгляду парламентом питання про визнання "ЛНР" та "ДНР" терористичними організаціями.

Також повідомляється, що диверсії мали здійснити нібито обурені представники добровольчих батальйонів яких затримала СБУ.