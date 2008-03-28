Джордж Буш: Я великий прихильник ухвалення правильного рішення в Бухаресті

“Я з нетерпінням чекаю візитів до України, знову Румунії і Хорватії, – сказав Президент США в інтерв’ю журналу “Главред”, яке буде опубліковане 31 березня. – Це буде дуже важлива поїздка в контексті наших двосторонніх відносин, а також у контексті НАТО. Я впевнений, що ми матимемо успішний саміт (в Бухаресті. – Авт.). Цей успіх буде визначатись запевненням, що НАТО залишається доцільним, а ми співпрацюємо разом, аби протистояти загрозам ХХІ століття та, водночас використати можливості ХХІ століття. І на сьогодні немає кращої можливості, щоб продемонструвати це, ніж загроза терору в Афганістані. Отож частиною колективної місії на саміті в Румунії буде завдання підбадьорити людей, аби вони сприймали свої зобов’язання серйозно. Сполучені Штати, зі свого боку, дадуть чітко зрозуміти, що ми їх сприймаємо серйозно – дали слово відправити 3 200 морських піхотинців.

Такими діями ми хочемо показати приклад іншим, підбадьорюючи їх також брати участь у цьому процесі.

По-друге, на порядку денному буде розширення НАТО. Я великий прихильник прийняття правильного рішення в Бухаресті щодо Хорватії, Албанії та Македонії.

По-третє, відбуватиметься дискусія з приводу заявок України та Грузії (на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. – Авт.). Я був доволі відкритим у моїх заявах, висловлюючи думку, що і НАТО зі свого боку, і Україна та Грузія зі свого отримають вигоду, коли стануть членами Альянсу. Я знаю, що один із сигналів, який ми збираємось надіслати – і який ми повинні надіслати, – полягає в тому, що Україні та Грузії має бути зелене світло рухатись вперед. Рішення, звісно, прийматиметься в Бухаресті, але я аналізував ситуацію і впевнений, що в наших інтересах започаткувати цей процес. В інтересах НАТО як колективної організації і в інтересах кожної індивідуальної країни-члена.

І, нарешті, ми говоритимемо про елементи протиракетної оборони і кібер-тероризм. Як ми можемо працювати разом, аби бути ефективними в світі, в якому живемо.

Рішення (щодо України) прийматиметься країнами-членами в Бухаресті. Отож коли я приїду до вашої країни, то говоритиму, що впевнений у тому, що Україна виграє не тільки від процесу вступу до НАТО, але, сподіваюсь, і від приєднання до Альянсу. Але це рішення не буде прийняте до того моменту, поки ми всі не зберемось у Румунії”.