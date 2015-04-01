Депутати зареєстрували проект закону про Товариство сприяння обороні України

Текст проекту закону опубліковано на сайті парламенту.

Законопроектом визначається, що Товариство сприяння обороні України є всеукраїнською добровільною, оборонно-патріотичною і спортивно-технічною громадською організацією, яка, відповідно до цього та інших законів України, бере участь та сприяє державі у реалізації завдань щодо зміцніння обороноздатності України.

Серед основних завдань Товариства, зокрема, патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян України; підготовка громадян України до захисту Вітчизни, у тому числі підготовка з військово-технічних спеціальностей, загальновійськова підготовка; участь у розвитку авіаційних і технічних видів спорту, підтримка належного рівня натренованості льотного та інженерно-технічного складу, а також виконання інших видів авіаційних і технічних робіт; участь у розвитку фізичної культури та військово-прикладних видів спорту; участь у підготовці до військової служби громадян, що перебувають у військовому резерві або запасі Збройних Сил України; надання допомоги у ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій; утримання об’єктів інфраструктури ТСОУ з метою виконання завдань в період мобілізації та у військовий час.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та можливостей сприяють Товариству, його органам та місцевим осередкам, створеним (заснованим) ними підприємствам, установам та організаціям у здійсненні ними статутних завдань, підтримують їх освітню, виховну та спортивну діяльність.

Читайте такожПарубій: в Раді буде зареєстровано законопроект про резервну армію Також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної (комунальної) та інших форм власності мають право передавати в безоплатне користування Товариству техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні ресурси для виконання Товариством завдань, що визначені цим Законом.

Раніше народний депутат від Блоку Петра Порошенкам Ігор Луценко звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати незаконну діяльність тодішнього прокурора Києва Сергія Юлдашева, у якому звинуватив Товариство сприяння обороні України в ухиленні від сплатки податків та фінансуванні сепаратизму.