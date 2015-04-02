Україні слід готуватися до відкритої війни з Росією - Чубаров

"Я один із тих людей, які закликають готуватися до найгіршого. Ми просто повинні готуватися до відкритої війни Росії проти України", - цитує Чубарова Новое время із посиланням на його заяву в ефірі 5 каналу.

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За його словами, навіть якщо він і помиляється у своїх прогнозах щодо активної стадії війни, то бути до цього готовим все-таки варто.

Причому голова Меджлісу зазначив, що війна для України повністю завершиться лише після остаточного повернення Криму до складу держави.

Раніше Чубаров закликав кримських татар не залишати Крим.