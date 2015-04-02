Україні слід готуватися до відкритої війни з Росією - Чубаров
04:31, 02 квітня 2015Політика
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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Україні необхідно готуватися до відкритої війни з Росією.
Війна для України повністю завершиться лише після повернення Криму - Чубаров / Фото УНІАН
"Я один із тих людей, які закликають готуватися до найгіршого. Ми просто повинні готуватися до відкритої війни Росії проти України", - цитує Чубарова Новое время із посиланням на його заяву в ефірі 5 каналу.
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За його словами, навіть якщо він і помиляється у своїх прогнозах щодо активної стадії війни, то бути до цього готовим все-таки варто.
Причому голова Меджлісу зазначив, що війна для України повністю завершиться лише після остаточного повернення Криму до складу держави.
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