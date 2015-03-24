Чубаров закликає кримських татар не покидати Крим
17:43, 24 березня 2015Суспільство
273 0
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає татар, які живуть у Криму, не полишати півострів, незважаючи на погіршення ситуації через російську окупацію.
Чубаров закликав татар не залишати Крим / УНІАН
Виступаючи в Європейському парламенті, Рефат Чубаров додав: "Після квітня 2014 року ми не виключаємо ніяких дій із боку Росії, включно з депортаціями цілих народів", передає радіо "Свобода".
Читайте такожЧубаров назвав три умови повернення Криму Україні
За його словами, нині спостерігається тенденція еміграції з окупованого Криму. Зокрема, останню сесію Меджлісу довелося проводити з допомогою скайпу, тому що 8 його членів нині живуть на материковій частині України.
Самому Рефату Чубарову влада Росії, яка окупувала Крим, забороняє повернутися на батьківщину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter