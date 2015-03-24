Чубаров закликає кримських татар не покидати Крим

Виступаючи в Європейському парламенті, Рефат Чубаров додав: "Після квітня 2014 року ми не виключаємо ніяких дій із боку Росії, включно з депортаціями цілих народів", передає радіо "Свобода".

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За його словами, нині спостерігається тенденція еміграції з окупованого Криму. Зокрема, останню сесію Меджлісу довелося проводити з допомогою скайпу, тому що 8 його членів нині живуть на материковій частині України.

Самому Рефату Чубарову влада Росії, яка окупувала Крим, забороняє повернутися на батьківщину.