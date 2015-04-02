Черговий російський "конвой" досяг кордону з Україною

"Одна колона прибула на прикордонний пункт пропуску "Донецьк", друга - на Матвєєв Курган, де почалося митне оформлення вантажів", - розповіли в центрі, пише РИА Новости.

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Повідомляється, що на пункті пропуску "Донецьк" за митним оформленням спостерігають представники місії ОБСЄ.

"Після завершення всіх прикордонних процедур колони продовжать рух: одна - в Донецьк, друга - Луганськ", - повідомили в НЦУКС.