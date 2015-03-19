У "гумконвої" було три вантажівки з літературою невстановленого змісту - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 21-го так званого «гуманітарного конвою», оскільки переміщення «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного хреста модальностей», - зазначив він.

За словами Слободяна, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій.

«У період з 6:30 до 7:45 через російські пункти пропуску Донецьк та Матвєєв-Курган на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони у складі 173 автомобілів. При цьому значна частина автомобілів перевозили вантаж негуманітарного характеру, а саме – 40 автомобілів пально-мастильні матеріали та 3 автомобілі – літературу невстановленого змісту», - зауважив помічник голови Державної прикордонної служби України.

Читайте такожУкраїнські прикордонники не бачили вмісту "гумконвою" з РосіїЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 березня, в Україну з Росії вторглася колона, що складається із понад 170 вантажних автомобілів, які везуть допомогу для бойовиків на Донбас.

Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.