Луценка турбує ”криміналітет грузинської національності”

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відзначає стабільно високий рівень злочинів, скоєних грузинським криміналітетом в Україні, і пов`язує це з введенням антикримінальних законів у Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив в інтерв`ю журналістам під час перебування з робочим візитом у Грузії.

"В Україні нас турбує проблема криміналітету грузинської національності, насамперед, це квартирні крадіжки і крадіжки на автодорогах, так звані "барсеточники", висококваліфіковані і групові", - сказав голова МВС.

Разом з тим він підкреслив, що "ображатися на Грузію немає сенсу, адже тут (у Грузії – УНІАН) вжиті жорсткі антикримінальні закони, тому люди, які заробляють таким незаконним способом, їдуть у країни, де менш жорсткий режим".

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що українське законодавство в цьому плані "лояльніше".

Відповідаючи на запитання про те, чи можна говорити про тенденцію до збільшення кількості злочинів, скоєних вихідцями з Грузії, глава МВС підкреслив, що кількість таких злочинів не збільшилася, "але, на жаль, вона стабільне висока".

Крім того, міністр внутрішніх справ України підкреслив, що українська делегація, що прибула до Грузії, привезла своїм грузинським колегам "картотеку осіб, які розшукуються, підозрювані і засуджені, для обговорення (грузинськими колегами – УНІАН) роботи по кожному напрямку".