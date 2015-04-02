Україна представить Генасамблеї ООН проект резолюції про співпрацю з ГУАМ

Про це голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв повідомив у Twitter.

"Сьогодні Україна представить в Генасамлеї ООН проект резолюції "Співробітництво між ООН та ГУАМ" - Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою", - написав Сергєєв.

Читайте такожГУАМ відмовляється від російської мови - КлімкінДовідка. Організацію за демократію та економічний розвиток – ГУАМ – створили в 1997 році Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова (з 1999-го по 2005-й до організації також входив Узбекистан).