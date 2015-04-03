Шкіряк повідомив про кадрові рішення в територіальних підрозділах ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається в повідомленні, за погодженням з Міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнено з посад керівників Головних управлінь ДСНС України у Київській області і місті Києві, управління у Чернігівській області та заступника начальника Головного управління з державного нагляду та контролю у Одеській області.

На посаду заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України в Одеській області призначено полковника служби цивільного захисту Ореста Фока. Також, наказом виконуючого обов’язки Голови ДСНС на нього покладено функції виконувача обов’язків начальника Головного управління ДСНС в Одеській області.

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«Кадрові зміни в керівництві територіальних управлінь та структурних підрозділів ДСНС триватимуть і надалі. Це не полювання «на відьом», це необхідність викликана часом, з огляду на принципово нові підходи щодо управління Службою. Я дякую усім працівникам та особовому складу за розуміння та підтримку. У нашій Службі є багато молодих, патріотичних, професійних та перспективних офіцерів та працівників, котрі готові брати на себе відповідальність за майбутній розвиток ДСНС і виконання поставлених задач», - наголосив Шкіряк, підкреслюється в повідомленні.