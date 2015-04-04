Сіренка звільнили з посади начальника ДАІ

Анатолія Сіренка звільнено з посади начальника департаменту Державної автоінспекції МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на виїзному засіданні уряду у Києві в Національній академії внутрішніх справ повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

“Генерал Сіренко подав мені відповідний рапорт. Розуміючи, що він несе повну відповідальність за ситуацію в ДАІ, я рапорт підписав. Виконувачем обов'язків начальника ДАІ України призначено полковника Олександра Єршова”, - сказав Аваков.

Він також нагадав про корупційні схеми, які останніми днями були викриті у системі ДАІ.

Також міністр висловив сподівання, що через реформування системі органів внутрішніх справ буде ліквідована система МРЕО. “МРЕО не буде сподіваюсь вже до кінця цього року”, - зазначив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, МВС 2 квітня провело ряд обшуків і затримань у рамках припинення злочинних схем, виявлених у столичному управлінні Державтоінспекції.

За словами Авакова, припинені махінації базувалися на схемах отримання незаконних грошових коштів у МРЕВ (Міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділі) при оформленні автомобілів.

Затримано начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ МВС України в Києві - підполковника міліції Миколу Жебеля.

Начальник ДАІ Києва полковник міліції Микола Макаренко підозрюваний в організації злочинної групи, несанкціоновано залишив територію України в напрямку Білорусі. Він розшукується для дачі пояснень.

Як зауважив Аваков, проводиться робота з рядом інших фігурантів виявленої злочинної схеми - як серед цивільних осіб, так і серед міліціонерів.

Він повідомив, що вказані особи підозрюються у вимаганні щомісячної грошової виплати від співробітників центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспорту, підпорядкованих Головному управлінню МВС України в Києві.

Міністр наголосив, що здійснювалася монопольна реалізація бланків довідок-рахунків МРЕВ, "у тому числі через ТОВ "Іннавто", пов'язане з Жебелем. Тільки через цю компанію Жебель отримував незаконного доходу понад 600 тис. грн на місяць, наживаючись тільки на одному бланку 720 грн".

За інформацією Авакова, за результатами проведених обшуків у компанії "Іннавто" у Макаренка і Жебеля виявлені і вилучені докази злочинних корупційних схем: документи-схеми отримання коштів від підлеглих, грошові кошти, оперативно проведені по всьому злочинному ланцюжку.