Аваков: викрито злочинну групу на чолі з начальником ДАІ Києва, він втік
Полковника міліції Миколу Макаренка оголосили в розшук - підозрюють в організації злочинної групи.
Міністерство внутрішніх справ провело низку обшуків і затримань у рамках припинення злочинних схем, виявлених у столичному управлінні Державтоінспекції.
Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook.
"Служба внутрішньої безпеки МВС спільно з прокуратурою Києва провели сьогодні низку обшуків і затримань у рамках припинення низки злочинних схем, виявлених у ДАІ Києва", - написав Аваков.
За словами Авакова, припинені махінації міліціонерів-даішників базувалися на схемах отримання незаконних грошових коштів у МРЕВ (Міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділі) при оформленні автомобілів.
Читайте такожМВС серйозно працює над виявленням корупціонерів у вищих ешелонах влади
Зокрема, міністр зазначив, що затримано начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ МВС України в Києві - підполковника міліції Жебеля Миколу Вадимовича.
Крім того, сказано, що "начальник ДАІ Києва полковник міліції Макаренко Микола Миколайович, підозрюваний, як організатор злочинної групи - несанкціоновано залишив територію країни в напрямку Білорусі. Розшукується для дачі пояснень та прийняття рішень".
Аваков стверджує, що також проводиться робота з рядом інших фігурантів виявленої злочинної схеми - як серед цивільних осіб, так і серед міліціонерів.
При цьому, він повідомив, що вказані особи підозрюються у вимаганні щомісячної грошової виплати від співробітників центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспорту, підпорядкованих Головному управлінню МВС України в Києві.
Читайте такожШокін просить зняти недоторканість з судді, який погрожував застрелити даішника
Крім того, міністр наголосив, що здійснювалася монопольна реалізація бланків довідок-рахунків МРЕВ. "У тому числі через ТОВ "Іннавто", пов'язане з М.Жебелем. Тільки через цю компанію Жебель отримував незаконного доходу понад 600 тис. грн на місяць, наживаючись тільки на одному бланку 720 грн", - повідомив міністр.
За інформацією Авакова, за результатами проведених обшуків у компанії "Іннавто" у Макаренка і Жебеля виявлені і вилучені докази злочинних корупційних схем: документи-схеми отримання коштів від підлеглих, грошові кошти, оперативно проведені по всьому злочинному ланцюжку.
ЧОМУ НЕ БУДЕ ДАІ та МРЕВ. КАРТИНКА З ВИСТАВКИ..Сьогодні. Служба внутрішньої безпеки МВС , спільно з прокурат...Posted by Arsen Avakov on 2 квітня 2015 р.