Аваков: викрито злочинну групу на чолі з начальником ДАІ Києва, він втік

Міністерство внутрішніх справ провело низку обшуків і затримань у рамках припинення злочинних схем, виявлених у столичному управлінні Державтоінспекції.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook.

"Служба внутрішньої безпеки МВС спільно з прокуратурою Києва провели сьогодні низку обшуків і затримань у рамках припинення низки злочинних схем, виявлених у ДАІ Києва", - написав Аваков.

За словами Авакова, припинені махінації міліціонерів-даішників базувалися на схемах отримання незаконних грошових коштів у МРЕВ (Міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділі) при оформленні автомобілів.

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Зокрема, міністр зазначив, що затримано начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ МВС України в Києві - підполковника міліції Жебеля Миколу Вадимовича.

Крім того, сказано, що "начальник ДАІ Києва полковник міліції Макаренко Микола Миколайович, підозрюваний, як організатор злочинної групи - несанкціоновано залишив територію країни в напрямку Білорусі. Розшукується для дачі пояснень та прийняття рішень".

Аваков стверджує, що також проводиться робота з рядом інших фігурантів виявленої злочинної схеми - як серед цивільних осіб, так і серед міліціонерів.

При цьому, він повідомив, що вказані особи підозрюються у вимаганні щомісячної грошової виплати від співробітників центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспорту, підпорядкованих Головному управлінню МВС України в Києві.

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Крім того, міністр наголосив, що здійснювалася монопольна реалізація бланків довідок-рахунків МРЕВ. "У тому числі через ТОВ "Іннавто", пов'язане з М.Жебелем. Тільки через цю компанію Жебель отримував незаконного доходу понад 600 тис. грн на місяць, наживаючись тільки на одному бланку 720 грн", - повідомив міністр.

За інформацією Авакова, за результатами проведених обшуків у компанії "Іннавто" у Макаренка і Жебеля виявлені і вилучені докази злочинних корупційних схем: документи-схеми отримання коштів від підлеглих, грошові кошти, оперативно проведені по всьому злочинному ланцюжку.