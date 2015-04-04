Президент доручив відновити мовлення ATR в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу".

“Я думаю, це справа честі української влади зробити все можливе, щоб найближчим часом на українській території, на всю країну, в тому числі Крим, було відновлено мовлення каналу ATR. Відповідні доручення мною вже дано”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації у «Роскомнадзор», але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають й інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR, – дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» і «Лідер», інтернет-видання «15 хвилин».