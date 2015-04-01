Кримськотатарський канал ATR припинив мовлення

У трансляції на сайті телеканалу тепер відображається лише чорний екран, повідомляє Дождь.

Раніше генеральний директор каналу Ельзара Іслямова розповідала, що ліцензію на мовлення російського зразка каналу відмовилися видати після неодноразового надання необхідних документів. З 25 березня на каналі проходив телемарафон «Не вбивайте ATR», під час якого в кутку екрану показувався зворотний відлік часу до припинення мовлення.

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На прес-конференції засновник медіахолдингу ATR Ельзар Іслямов заявляв, що на керівництво чиниться тиск із закликами продати телеканал. «Або ти продаси, або ми заберемо силою, - заявляв Іслямов. - Ми забрали, забрали це, заберемо і це - ти що думаєш, хтось прийде тебе захищати, чи що?».

Крім самого каналу ATR припинили мовлення і канал Lale і радіостанції «Лидер» і Meydan, що входять в однойменний холдинг.

Телеканал ATR вів мовлення російською, кримськотатарською та українською мовами для населення Криму від 2006 року. У січні будівлю редакції було заблоковано співробітниками ОМОНу на час проведення обшуків.