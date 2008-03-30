Москва погрожує Вашингтону наслідками підтримки України

Підтримка Вашингтона вступу України та Грузії в НАТО ускладнить стосунки США та Росії. Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв`ю одному з російських телеканалів, передає 5 канал.

На думку чільника МЗС, Сполучені Штати зробили усе можливе для того, щоб зробити вступ двох країн до лав Північно-Атлантичного Альянсу невідворотнім. При цьому, як стверджує Лавров, не враховується думка населення України та Грузії, переважна більшість якого не бажає приєднання їхніх країн до НАТО. Нагадаємо, саміт країн-членів блоку, на якому вирішуватиметься це питання, розпочнеться 2-го квітня в Бухаресті.