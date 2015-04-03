Гербіциди, піноутворювач та металоконструкції: прикордонники розповіли про 23-й "гумконвой" із РФ

Автомобілі 23-го російського «гуманітарного конвою» повернулися до РФ порожніми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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За словами Слободяна, черговий, 23-й так званий «гумконвой» з Росії у складі 124 автомобілів прибув 2 квітня на тимчасово окуповану територію сходу України через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган". 6 вантажівок перевозили небезпечні гербіциди. Також у колоні були автомобілі з вантажем негуманітарного характеру: три машини - з піноутворювачем та одна - з металоконструкціями.

Окрім того, Слободян зазначив, що назад, до РФ, за даними візуального спостереження прикордонників, вантажівки поїхали порожніми.