ЗМІ: Путін заявив про пропозицію Порошенка забрати Донбас, в Україні назвали це "політичною фантазією"

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з бюро правління Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) 19 березня, відразу після виступу на з'їзді союзу. Бесіда пройшла за закритими дверима, пише російський Forbes.

За словами Путіна, Петро Порошенко на переговорах «нормандської четвірки» в Мінську 11-12 лютого запропонував йому забрати Донбас до складу Росії.

За інформацією одного з джерел видання, яке ознайомлене зі змістом бесіди Путіна з РСПП, російський президент так розповів підприємцям про свій діалог з Порошенком: «Він (Порошенко - ред.) мені прямо сказав: «Забирайте Донбас». Я йому відповів: «З глузду з'їхав, чи що? Мені Донбас не потрібен. Якщо вам не потрібен, то оголосіть про його незалежність».

Читайте такожПутін бачить військове майбутнє конфлікту в Україні - екс-головнокомандувач НАТОПрес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати розповідь джерел Forbes, так як розмова Путіна з бюро РСПП була закритою. Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко не відповів на багаторазові телефонні дзвінки. Представник канцлера Німеччини Ангели Меркель обмежився коментарем, що канцлер вважає недостатньо прозорим процес виведення важкої військової техніки з зони конфлікту. Він не зміг сказати, чи чула Меркель пропозицію Порошенка Путіну про статус Донбасу. До представника Олланда додзвонитися не вдалося.

Сцена, яку описав Путін, більше схожа на «політичну фантазію» російського президента. Навряд чи Порошенко став би відповідати в такому тоні, адже український лідер «очолює дуже прагматичну групу політиків і бізнесменів», вважає президент київського Фонду якісної політики Михайло Мінаков. На думку експерта, у разі якщо б Порошенко дійсно запропонував «забрати Донбас», в українському суспільстві йому відмовили б у підтримці його звичайні групи впливу, зате підтримали б інші, більш радикально налаштовані. У підсумку це зменшило б популярність президента в абсолютних цифрах, каже експерт.

Раніше, в березні 2014 року, Володимир Путін заявляв, що Росія не буде захоплювати Крим, а так звані "зелені чоловічки" - це самооборона Криму, яка придбала форму, зброю та бронетехніку "в магазині".