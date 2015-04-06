Учасники "кредитного майдану" частково перекрили дорогу біля Ради (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 учасників акції розмістилися із плакатами та прапорами із символікою “Громадського контролю банків” навпроти входу до будівлі комітетів.

Вони тримають плакати із написами “кредитний майдан”, “врятуймо національну валюту!”.

Читайте такожВитрати банків на реструктуризацію валютних кредитів становитимуть 15 млрд гривеньУчасники також тримають плакати з вимогою ухвалення законопроекту №1558-1, який “звільняє від валютного рабства” (законопроект передбачає реструктуризацію кредитів у валюті за курсом на момент укладення договору з банком).