Фракцію Порошенка залишили два депутати

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій повідомив на засіданні парламенту, що ці народні депутати подали відповідні заяви.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня народні депутати Денисенко, Купрій та Олександр Дубінін заявили про вихід із фракції від "Блоку Петра Порошенка".

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У той же час, повідомлялось, що у Верховній Раді України створено ще два міжфракційні депутатські об'єднання. Створено міжфракційне депутатське об'єднання “Атлантичний рух”, керівником якого обрано народного депутата Євгена Рибчинського. Також створено міжфракційне депутатське об'єднання “За розвиток авіації України”, керівником якого обрано Євгена Балицького.