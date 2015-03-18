У Раді створили ще два міжфракційних об'єднання
12:21, 18 березня 2015Політика
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У Верховній Раді України створено ще два міжфракційні депутатські об'єднання.
Створено депутатське об'єднання “Атлантичний рух” / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Андрій Парубій.
Так, створено міжфракційне депутатське об'єднання “Атлантичний рух”, керівником якого обрано народного депутата Євгена Рибчинського (фракція партії “Блоку Петра Порошенка”).
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Також створено міжфракційне депутатське об'єднання “За розвиток авіації України”, керівником якого обрано Євгена Балицького (позафракційний).
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