У Раді створили ще два міжфракційних об'єднання

У Верховній Раді України створено ще два міжфракційні депутатські об'єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Андрій Парубій. Так, створено міжфракційне депутатське об'єднання “Атлантичний рух”, керівником якого обрано народного депутата Євгена Рибчинського (фракція партії “Блоку Петра Порошенка”). Читайте такожУ Раді створили міжфракційне об'єднання з повернення Криму Також створено міжфракційне депутатське об'єднання “За розвиток авіації України”, керівником якого обрано Євгена Балицького (позафракційний).

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