Директор "Укрспецзему" вимагала $200 тис. хабара - Аваков

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Гроші чиновниця вимагала за видачу свідоцтва на постійне користування 4 га землі в Обухівському районі.

"Отримала перші $100 000. Затримана на місці злочину ($86 000), разом з посередником - радником глави Держкомземагенства ($14 000) ", - написав Аваков.

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"Прийшли додому - занесли мічені гроші в квартиру - тільки-тільки почали до них звикати, а тут дзвінок у двері - слідчі, поняті, міліція", - додав він.

"На причетність до даного злочину обґрунтовано перевіряються керівники Держкомземагенства в Київській області та однієї з сільських рад області. Слідчі дії тривають", - повідомив міністр.