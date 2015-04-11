Парасюк минулоріч заробив 29 тисяч, а його батьки - майже мільйон

Про це йдеться у декларації політика, оприлюдненій на сайті парламенту.

Серед членів сім'ї Парасюк вказав тата та маму. У минулому році вони заробили 942 895 гривень 2 копійки. 20 110 гривень 38 копійок становила їхня зарплата; 10 479 гривень 64 копійки — допомога з безробіття; 912 305 гривень — дохід від підприємницької та незалежної професійної діяльності.

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Сім'я депутата володіє земельною ділянкою у розмірі 0,60 га та житловим будинком площею 100 квадратних метрів.

Власної автівки Парасюк не має. Проте його сім'я їздить на Mercedes "Vito" 2008 року випуску.

Декларація депутата за 2013 рік на сайті Верховної Ради не оприлюднена.