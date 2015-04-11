Канада направляє військову місію в Україну - ЗМІ

Як повідомляє ЗМІ, наразі уряд Канади опрацьовує деталі майбутньої місії, яка може сконцентруватися на меті проведення спільних тренувань. При цьому наголошується, що канадські військові у бойових діях задіяні не будуть, пише Громадське.

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Є також вірогідність, що військові співпрацюватимуть з американськими союзниками, які починають підготовку Нацгвардії 20 квітня.