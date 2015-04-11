Канада направляє військову місію в Україну - ЗМІ
14:14, 11 квітня 2015Політика
4441 0
Канада направляє в Україну військову місію для навчання українських бійців. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє телеканал CTV.
Канада відправляє військову місію в Україну / sunhome.ru
Як повідомляє ЗМІ, наразі уряд Канади опрацьовує деталі майбутньої місії, яка може сконцентруватися на меті проведення спільних тренувань. При цьому наголошується, що канадські військові у бойових діях задіяні не будуть, пише Громадське.
Читайте такожКанада почала військові навчання в Арктиці
Є також вірогідність, що військові співпрацюватимуть з американськими союзниками, які починають підготовку Нацгвардії 20 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter