Канада запровадила нові санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер опублікував заяву, оголосивши економічні санкції і заборони на поїздки по 37 російським та українським приватним особам, а також економічні санкції відносно 17 російських та українських юридичних осіб, повідомляє ТСН.

Уряд Канади є непохитним та солідарним з народом України, адже військова агресія режиму Путіна коштувала життя понад 5300 осіб.

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"Позиція Канади залишається чіткою: ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність України і ніколи не будемо визнавати незаконну окупацію Росією у будь-якій частині країни. Канада знову активізує свою реакцію на ситуацію, оголосивши нові санкції проти російських та українських фізичних і юридичних осіб. Ці заходи ухвалені у відповідь на серію ескалації актів агресії, скоєних російськими бойовиками останніми тижнями. Ми уважно стежимо за виконанням угоди про припинення вогню, укладеної в Мінську 12 лютого і готові ухвалити додаткові заходи щодо Росії та російських бойовиків", - йдеться в заяві.

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Так, згідно з документом, в чорному списку називаються прізвища заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, гендиректора РОСТЕХ Сергія Чемезова, заступника начальника Генштабу ЗС РФ Андрія Картаполова, депутата Держдуми Валерія Кулікова, лідера байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова, депутата від КПРФ Валерія Рашкіна, а також співака Йосипа Кобзона і кремлівського пропагандиста номер один - Дмитра Кисельова.

Крім того, серед організацій під санкції Канади потрапили громадський рух "Новоросія", а також "Роснефть".

Нагадаємо, що 16 лютого ЄС запровадив нові санкції проти Росії, серед інших, в список потрапили Кобзон і заступник Шойгу.