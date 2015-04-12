В анексованому Криму "зависло" питання з "вишками Бойка"

Про це в статті для ZN.UA пише кандидат юридичних наук, заступник голови Громадської комісії з розслідування і попередженню порушень прав людини в Україні Батрин Станіслав.

За офіційною інформацією ГПУ, російська сторона не допускає Україну до "вишок", а "матеріали цієї справи були перевезені в Крим та, у зв'язку з анексією, там і залишилися", як відомо М.Голомша.

За словами начальника управління з розслідування корупційних злочинів П. Жебрівського, "з вишками Бойка дуже важко, тому що потрібен предмет — самі вишки, а нас росіяни туди не пускають. Є тіло — є справа. Обов'язково має бути речовий доказ, має бути призначена експертиза, після експертизи повинна бути доказова експертиза, бо якщо доказів не буде, то суд не винесе рішення".

Втім, такий стан справ служить формальним виправданням українській владі, чому по сьогодні не завершено розслідування справи і не пред'явлено обвинувачення ні Бойку (екс-міністр), ні Бакуліну (екс-голові "Нафтогазу"), ні Кацубі (колишньому заступнику голови "Нафтогазу"), а арешт на майно не було накладено, робить висновок автор.

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Як відомо, бурові платформи, закуплені "Чорноморнафтогаз" також називають "вишками Бойка" на честь колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка (нині віце-прем'єр).

У 2011 році "Чорноморнафтогаз" на тендері придбав дві морські бурові платформи за ціною 400 мільйонів доларів кожна.

У першому тендері "Чорноморнафтогазу" взяли участь тільки дві, пов'язані між собою фірми. Ціна платформи (400 млн доларів) виявилася на 150 мільйонів доларів вище, ніж у виробника.

У другому тендері взяли участь три посередники. ЗМІ стверджували, що ринкова ціна другої платформи також коливається близько 200 мільйонів доларів. Переможцем виявилася "Ризька судноверф" з ціною близько 400 мільйонів доларів.