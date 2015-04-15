Голови МЗС G7 вимагають від Росії вплинути на сепаратистів задля виконання Мінських угод
17:28, 15 квітня 2015Політика
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Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччина, США, Канада, Велика Британія, Японія, Франція, Італія) заявляють, що Росія повинна вплинути на сепаратистів на сході України для повного виконання Мінських домовленостей.
Reuters
Про це йдеться в підсумкових висновках за результатами саміту голів МЗС країн G7 у німецькому Любеку.
Читайте такожШтайнмаєр виступив проти запрошення Путіна на саміт G7"Ми закликаємо всі сторони повною мірою взяти на себе відповідальність та впровадити свої зобов'язання у відповідності до Мінських домовленостей. Подальший та підтверджений (спостерігачами ОБСЄ) прогрес є вимогою, і особливо це стосується дотримання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння. Ми очікуємо, що, зокрема, Росія використає свій значний вплив на сепаратистів для виконання повною мірою Мінських зобов'язань", - наголошується у заяві голів МЗС країн G7.
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