Голови МЗС G7 вимагають від Росії вплинути на сепаратистів задля виконання Мінських угод

Про це йдеться в підсумкових висновках за результатами саміту голів МЗС країн G7 у німецькому Любеку.

Читайте такожШтайнмаєр виступив проти запрошення Путіна на саміт G7"Ми закликаємо всі сторони повною мірою взяти на себе відповідальність та впровадити свої зобов'язання у відповідності до Мінських домовленостей. Подальший та підтверджений (спостерігачами ОБСЄ) прогрес є вимогою, і особливо це стосується дотримання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння. Ми очікуємо, що, зокрема, Росія використає свій значний вплив на сепаратистів для виконання повною мірою Мінських зобов'язань", - наголошується у заяві голів МЗС країн G7.