Калашніков міг шантажувати своїх фінансових донорів – нардеп

Таким припущенням на власній сторінці в соцмережі Facebook поділився народний депутат України Борислав Береза.

При цьому політик послався на власні джерела в українських силових структурах.

"Поінформовані джерела в спецслужбах України повідомляють, що убитий сьогодні Олег Калашников був готовий почати співпрацювати з компетентними органами в плані надання свідчень. Чому? Тому що залишившись без фінансового підживлення почав шантажувати своїх колишніх наймачів тим, що розповість, як він організовував "тітушок", хто це фінансував і через кого організовувалися всі процеси", - повідомив Береза.

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"Для підтвердження серйозності своїх намірів він почав контактувати з правоохоронними органами. І, мабуть, це сильно налякало колишніх наймачів Калашнікова", - вважає нардеп.

Береза вважає, що саме це стало мотивом убивства проросійського політика. Котре не було в інтересах українського слідства.

"Частину інформації він таки забрав з собою в могилу. А частина інформації залишилася на цифрових носіях", - зазначив депутат.