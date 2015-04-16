У 2014 році Аваков і Калашніков ледь не побилися у прямому ефірі

Під час обговорення Євромайдану політики почали переходити на особисті образи, повідомляє ТСН.

Потім Аваков кинув пюпітром у Калашнікова і рушив назустріч своєму опонентові. Ведучий програми запобіг можливій бійці, попросивши політиків "бути інтелігентними і не ламати устаткування".

Пізніше Аваков на своїй сторінці в Facebook написав: "Боягузлива істота Калашніков. Після закінчення ефіру втік зі студії швидше, ніж я встиг зняти мікрофон. Друзі, естети - вибачте. Вибачте, що а) не стримався і б) за незавершену п'єсу".

Нагадаємо, що Олега Калашнікова вбили сьогодні ввечері із вогнепальної зброї.