У 2014 році Аваков і Калашніков ледь не побилися у прямому ефірі
01:20, 16 квітня 2015Політика
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У січня 2014 року тодішній народний депутат від фракції ВО "Батьківщина" Арсен Аваков (а нинішній міністр внутрішніх справ) ледь не побився з колишнім народним депутатом від Партії регіонів Олегом Калашніковим в прямому ефірі на телеканалі ТВі.
У 2014 році Аваков і Калашніков ледь не побилися у прямому ефірі / скриншот
Під час обговорення Євромайдану політики почали переходити на особисті образи, повідомляє ТСН.
Потім Аваков кинув пюпітром у Калашнікова і рушив назустріч своєму опонентові. Ведучий програми запобіг можливій бійці, попросивши політиків "бути інтелігентними і не ламати устаткування".
Пізніше Аваков на своїй сторінці в Facebook написав: "Боягузлива істота Калашніков. Після закінчення ефіру втік зі студії швидше, ніж я встиг зняти мікрофон. Друзі, естети - вибачте. Вибачте, що а) не стримався і б) за незавершену п'єсу".
Нагадаємо, що Олега Калашнікова вбили сьогодні ввечері із вогнепальної зброї.
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