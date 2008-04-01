Суд заборонив Симоненку і Вітренко дратувати Буша

Адміністративний окружний суд м. Києва заборонив проведення 1 квітня усіх антинатовських заходів у центрі столиці.

Про це повідомив УНІАН начальник Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Віктор ГОНЧАРУК.

За його словами, рішення було винесено вчора ввечері за зверненням столичної міської держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, КПУ, СПУ, СДПУ(о), Блок Вітренко, «Союз лівих сил», партії «Руський блок» і «Київська Русь» проводять у Києві масові заходи проти вступу України в НАТО.

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО 31 березня заявив, що учасники цих заходів влаштують “дуже теплий прийом” Президенту США Джорджу БУШУ, який перебуває з візитом у Києві.