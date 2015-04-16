Геращенко: У Калашникова були значні фінансові труднощі

Про це в ефірі "5 каналу" заявив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко, пише Еспресо.TV.

"За певними даними, у пана Калашникова були досить серйозні фінансово-економічні труднощі", - зазначив Геращенко.

Нардеп також додав, що слідство з'ясовує мотиви і опрацьовує декілька версій події.

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Нагадаємо, вчора, 15 квітня, о 19.20 в Києві за місцем проживання було виявлено тіло депутата п'ятого скликання Верховної Ради від Партії регіонів Калашникова Олега Івановича. Причиною його смерті стало вогнепальне поранення.