Геращенко: У Калашникова були значні фінансові труднощі
22:54, 16 квітня 2015Політика
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Перед вбивством екс-регіонал Олег Калашников мав серйозні фінансові проблеми
Калашников мав серйозні фінансові проблеми / УНІАН
Про це в ефірі "5 каналу" заявив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко, пише Еспресо.TV.
"За певними даними, у пана Калашникова були досить серйозні фінансово-економічні труднощі", - зазначив Геращенко.
Нардеп також додав, що слідство з'ясовує мотиви і опрацьовує декілька версій події.
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Нагадаємо, вчора, 15 квітня, о 19.20 в Києві за місцем проживання було виявлено тіло депутата п'ятого скликання Верховної Ради від Партії регіонів Калашникова Олега Івановича. Причиною його смерті стало вогнепальне поранення.
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