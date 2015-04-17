ЗМІ повідомляли про вбивство Бузини ще в середині березня
02:41, 17 квітня 2015Політика
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Більше ніж за місяць до загибелі Олеся Бузини скандального публіциста вже "поховали".
ЗМІ повідомляли про вбивство Бузини ще в середині березня / Медіаняня
Кілька не надто відомих інтернет-сайтів розтиражували новину про смерть письменника і журналіста, йдеться в сюжеті ТСН.
Розписані були майже всі подробиці: час, коли в міліцію надійшов дзвінок, коли і де востаннє бачили Бузину, вказано вулицю на Подолі, на якій начебто знайшли машину з тілом журналіста.
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І зазначено, що смерть мала ознаки "замовної розправи".
Новина з'явилася 10 березня – у день, коли Бузину звільнили з посади шеф-редактора газети "Сегодня".
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