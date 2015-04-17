ЗМІ повідомляли про вбивство Бузини ще в середині березня

Кілька не надто відомих інтернет-сайтів розтиражували новину про смерть письменника і журналіста, йдеться в сюжеті ТСН.

Розписані були майже всі подробиці: час, коли в міліцію надійшов дзвінок, коли і де востаннє бачили Бузину, вказано вулицю на Подолі, на якій начебто знайшли машину з тілом журналіста.

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І зазначено, що смерть мала ознаки "замовної розправи".

Новина з'явилася 10 березня – у день, коли Бузину звільнили з посади шеф-редактора газети "Сегодня".