Резонансні вбивства могли бути організовані радикалами або інспіровані російськими спецслужбами – екс-генпрокурор

Таку думку в коментарі УНІАН висловив екс-генпрокурор Святослав Піскун.

«Є декілька версій цих резонансних вбивств. Перша версія пов’язана з бізнес-інтересами, хтось замітає сліди, щоб не було свідків фінансових махінацій, що не схоже, друга версія – це зведення рахунків, третя версія – це політичне вбивство і, на мій погляд, ця версія найвірогідніша», - зазначив він.

Піскун сказав, що «проаналізував через телебачення та пресу ряд убивств політиків та бізнесменів Партії регіонів та зробив такий висновок: ці вбивства могли скоїти люди, які організувалися в банду по типу «червоних бригад» в Італії, тобто це радикали, які відповідають вбивствами на недосконалу, нефахову, некваліфіковану роботу українських правоохоронних органів, які вирішили зайнятися самосудом».

На підтвердження цієї версії екс-генпрокурор наводить заяву від якоїсь "української повстанської армії", яка надійшла на електронну пошту політолога Володимира Фесенка. В ній, як стверджує політолог, ця організація бере на себе відповідальність за вбивство «антиукраїнської наволочі: Чечетова, Пеклушенка, Мельника, Калашникова, Бузини».

Відповідаючи на запитання, чи може бути ця заява фейкова та інспірована російськими спецслужбами для дискредитації України, Піскун зазначив, що «ця заява може бути і фейкова, це теж може бути зроблено руками російських спецслужб для того, щоб активізувати ті проросійські радикальні групи, які можуть у свою чергу теж створити таку групу і почати вбивати українських патріотів. Це, як кажуть, називається «многоходовочка».

«В цьому повинно розібратися слідство і має терміново розкривати ці вбивства, треба переглядати усі матеріали, перевіряючи версію заяви», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Калашникова застрелили увечері 15 квітня на порозі його квартири на житловому масиві Виноградар у Києві.

Бузина був убитий на вул. Дегтярівській вдень 16 квітня. Постріли були здійснені з темно-синього автомобіля "Форд Фокус" з іноземними номерами.