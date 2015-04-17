Путін продовжує гібридну війну проти України - депутат

Про це заявив заступник голови фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський у четвер в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Ми побачили цю війну в ніч з 26 на 27 лютого, коли російський спецназ захопив уряд і парламент Автономної Республіки Крим, після чого почали розвиватися події, наслідки яких ми бачимо сьогодні», - сказав він.

«Цю війну не закінчено, вона триває на інформаційному полі, виявляється у терористичних проявах, і останні вбивства у Києві – це також прояв цієї гібридної війни. Вона точиться на Сході, в Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі – всюди», - наголосив Сергій Пашинський.

Заступник голови фракції «Народний фронт» зазначив, що Путіну не потрібна самостійна, європейська, сильна Україна.

«І ця стратегія, хочемо ми того чи ні, буде Путіним і Росією імплементовуватись», - сказав він.

Пашинський підкреслив, що план Путіна передбачав відокремлення від України всієї території від Харкова до Одеси. «Це стовідсоткова інформація», - додав він.

«Український народ, ми з вами, зірвали цей план. Це колосальна заслуга. Ми цю ракову пухлину капсулювали, локалізували, і я переконаний, що чи терапевтичними, чи хірургічними методами, рано чи пізно, вилікуємо», - резюмував він.