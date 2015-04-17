«Свобода» провела на фронт півсотні бійців «Січі»

Проводи «січовиків» традиційно відбулися на алеї Небесної сотні (частина вулиці Інститутської). Серед бійців - екс-депутати Юрій Городиський (Вишгородська міська рада), та Василь Коружак (Стрийська міська рада).

«Усі ви є героями, які боронять Україну від московських загарбників. Дякую вам також за те, що несете слово правди на Донбасі, де відбувається АТО», - зазначив під час проводів голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Він також побажав бійцям батальйону повернутися додому без втрат, та зберегти життя всіх воїнів підрозділу.

Зазначимо, що це вже це вже восьма ротація бійців батальйону «Січ». На даний час добровольча частина базується в Слов'янську, але деякі підрозділи «січовиків» несуть варту на передовій - в Пісках, Кураховому, та інших місяцях.

Нагадаємо, батальйон особливого призначення «Січ» було сформовано минулого року на базі МВС міста Києва для участі у антитерористичній операції на сході України. Його більшість складають «свободівці».

В лютому 2015 року Всеукраїнське об'єднання «Свобода» запровадило внутрішній воєнний стан і створило комбатантське об'єднання «Легіон Свободи». До його складу увійшли «свободівці», які у складі Збройних Сил України, Національної Гвардії, спецпідрозділів МВС і добровольчих батальйонів захищають Україну від російської військової агресії. Очолив «Легіон» командир окремого добровольчого підрозділу «Карпатська Січ» Олег Куцин.

На сьогодні перебувають на фронті більше 700 «свободівців». Від націоналістів участь у бойових діях на сході беруть багато депутатів всіх рівнів. Так, під час оборони Донецького аеропорту в січні цього року загинув один з «кіборгів» - Анатолій Чупилка, який був депутатом від «Свободи» у Черкаській облраді.